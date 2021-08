Ook Roger Schmidt miste voorin bij PSV de fysieke kracht om iets te forceren tegen Benfica

door Rik Elfrink

Een gebrek aan lengte in de ploeg. De topvorm ontbrak. Te weinig variatie in het spel. Beroerde wissels. Trainer Roger Schmidt van PSV hoorde de potentiële verklaringen voor het fatale gelijkspel (0-0) tegen Benfica gisteravond laat allemaal aan. Hij kon uiteindelijk wel meegaan in de kritiek dat zijn ploeg voorin fysieke kracht ontbeerde, iets wat bijvoorbeeld een stel beroerde corners inleidde. Verder vond de trainer dat PSV gewoon had moeten winnen en de kansen had gekregen om de Champions League-droom te realiseren.

Benfica scoorde in Lissabon uit een ‘gewone’ corner en zette vorige week via een bal voor de kist de 2-0 op het bord. PSV slingerde er een paar niet voor de goal, vermoedelijk omdat er binnen de ploeg geen geloof was in de kopkracht binnen het team. De hoeveelheid korte corners leidden niet alleen op de tribune, maar ook bij bijvoorbeeld aanvoerder Marco van Ginkel tot ergernis. ,,Dat hadden we beter moeten doen”, erkende hij. ,,Als het een paar keer niet lukt, moet je op een gegeven moment iets anders proberen.”

Madueke was vermoeid

Schmidt vond zijn wisselbeleid vooraf en achteraf verdedigbaar. Noni Madueke raakte vermoeid en was in zijn ogen toe aan een wissel. Marco van Ginkel wisselt hij vaker in de loop van de tweede helft en dat gebeurde nu ook, met dien verstande dat Davy Pröpper wegens een blessure ontbrak. PSV werd mede daardoor niet beter van de omzettingen en dat de trainer zo laat in de wedstrijd nog nieuwe spelers in de ploeg bracht, wekte bevreemding.

,,Het was gewoon omdat we toe waren een nieuwe energie”, verklaarde hij. ,,Uiteindelijk denk ik dat wij vanavond niet top waren, wat voor een aantal spelers gold. In de wedstrijden tegen FC Midtjylland en Galatasaray waren we wel in staat om op hoog niveau ons idee van spelen uit te voeren. Dat is vandaag niet gelukt, maar toch hadden we de kansen om het af te maken.”

Lengte in de ploeg

Over het gebrek aan fysieke kracht in de aanval zei Schmidt nog dat lengte in de ploeg een kwaliteit is. Hij dringt al langer aan op een aantal nieuwe spelers voor zijn team, waarin ook rechtsback Philipp Mwene gisteren opnieuw niet overtuigde. Organisatorisch bleef PSV wel op de been, maar rond het strafschopgebied bleef de ploeg te veel priegelen. ,,We hadden het tempo nog verder omhoog moeten gooien”, verzuchtte Van Ginkel achteraf, toen het kalf verdronken was. ,,Dit zal morgen zeker nog nawerken en daarna moeten we heel snel onszelf weer herpakken richting het weekend. Dan moeten we er weer staan.”

Volledig scherm Roger Schmidt zag zijn Champions League-droom bij PSV uit elkaar spatten. © ANP