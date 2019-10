Ook Teze staat te trappelen bij PSV: ‘Op het moment dat ik er moet staan, zorg ik ervoor dat dat gebeurt’

Zomaar even terug naar het zomerse trainingskamp van PSV in Verbier, vorig jaar in juli. Voor het eerst zit de jonge verdediger Jordan Teze erbij. Tijdens en na trainingen maakt hij een goede indruk, waardoor hij nu bij de A-selectie is aangesloten. Na een van de oefensessies drukt hij zich een keer of veertig moeiteloos op en laat hij even zien ook nog andere kwaliteiten te hebben. ,,Ik doe dat af en toe sinds ik een jaar of 14 ben”, zegt hij bij het KNVB-centrum in Zeist, waar Teze deze week met Oranje onder 20 verblijft. ,,De afwisseling tussen de periodes bij je club en jeugdinterlands is mooi, omdat je zo steeds verschillende dingen leert.”