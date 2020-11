Ook voorbereiding van PSV op treffen met Willem II verloopt rommelig

Ook de 21-jarige Eindhovenaar moest de afgelopen weken gas terugnemen door het coronavirus. Of Denzel Dumfries terug is, is zeer twijfelachtig. Hij is niet geselecteerd voor Oranje en Gakpo wel voor Jong Oranje. PSV miste het duo de afgelopen weken, hoewel Dumfries de laatste maanden niet eens in topvorm verkeerde. Door de afwezigheid van de captain was de rechterkant kwetsbaar en soms ontmanteld. Bovendien is Dumfries altijd goed voor een mentale oppepper, als het eventjes niet loopt. De bij PSV steeds bepalendere Gakpo werd vooral gemist vanwege zijn rendement. Dit seizoen was hij tot nu toe de belangrijkste goalgetter: de 21-jarige Eindhovenaar is bij schoten van afstand op allerlei manieren gevaarlijk.

In de Keuken Kampioen Divisie was bij Jong PSV al te zien dat Gakpo in zijn eentje wedstrijden kon laten draaien. Hij was nooit het supertalent waarop alle aandacht was gefocust, hoewel hij vrijwel altijd zijn bijdrage leverde. In 25 wedstrijden op het tweede niveau kwam hij tot 17 goals en met name in zijn laatste optredens bleek dat hij dat niveau ontgroeid was. Gakpo maakte al onder Phillip Cocu zijn debuut in het eerste elftal en groeide langzaam maar zeker toe naar een basisplek. Wat vooral opviel in in zijn ontwikkeling, was het geduld, de rust en de zekerheid die hij naar buiten toe uitstraalde. Er is nooit gedoe rond Gakpo, die nog lang vastligt bij PSV (tot medio 2023). De afgelopen tien officiële duels voor PSV scoorde hij negen keer.