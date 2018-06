Oom van Denzel Dumfries zorgt met PSV-shirt voor reuring

In werkelijkheid was het gewoon zijn oom John, die al 29 jaar een seizoenskaart bij PSV heeft en al 46 jaar in het Philips Stadion toeschouwer is. Hij is zo'n grote fan dat hij zijn eigen PSV-shirt heeft. Dumfries volgt met name de gang van zaken bij de jeugdopleiding van PSV op de voet en is vaste bezoeker bij de wedstrijden van meerdere jeugdteams. Het is een encyclopedie als het gaat om de prestaties van jeugdelftallen en hij gaat ook regelmatig naar uitduels. Hij hoopt dat zijn neefje naar Eindhoven komt, maar de clubs moeten er eerst nog met elkaar uit zien te komen.