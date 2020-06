Op de relatie tussen PSV en Mark van Bommel zit nog wel een tijdje spanning

Alireza Jahan­bakhsh beraadt zich na Premier Lea­gue-slot op mogelijke terugkeer naar Nederland

28 juni Een van de spelers die PSV in de afgelopen jaren op de radar had voor het versterken van de selectie was de Iraniër Alireza Jahanbakhsh. De Brighton & Hove Albion-aanvaller kwam dit seizoen tot acht duels in de Premier League en was dus niet verzekerd van een basisplaats in Engeland. De voormalig AZ-goalgetter en 44-voudig international beraadt zich na de komende wedstrijdperiode op eventuele mogelijkheden om terug te keren naar de Nederlandse top, zegt zijn spelersagent.