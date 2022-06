Op deze hoeveelheid verkochte shirts rekent PSV, dat ‘geblokt’ op zoek gaat naar nieuwe successen

INTERVIEW PSV wil komend seizoen minder lege stoelen in een uitver­kocht stadion: ‘Dit kan heel simpel’

PSV is niet tevreden over het behoorlijke aantal lege stoelen tijdens wedstrijden in het Philips Stadion van afgelopen seizoen. Die zijn wél verkocht, maar niet opgevuld. En daar wil de club wat aan doen in een nieuw voetbaljaar, dat alweer richting uitverkocht gaat.

1 juni