Op deze manier gaat PSV de komende wedstrijden weer supporters toelaten, inclusief een beroep op de UEFA

Een mispeer en een meevaller geven PSV genoeg stof tot nadenken richting de topper tegen Ajax

Nieuweling Joey Veerman was donderdagavond de meevaller bij PSV, dat in een bekerwedstrijd in eigen huis met wat pijn en moeite afrekende met Telstar (2-1). Mede door een mispeer van Joël Drommel, die na het moment even keek alsof hij zijn laatste oortje had versnoept. Nu wacht zondag Ajax, in een wedstrijd die misschien wel cruciaal wordt voor het al dan niet slagen van het project-Schmidt bij PSV.

21 januari