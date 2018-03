Opnieuw fysieke tegenslag voor PSV'er Lundqvist, nu operatie aan andere knie

PSV'ers in interlands: Lozano wint met Mexico, Arias met Colombia

24 maart Meerdere PSV'ers kwamen gisteravond en vannacht (Nederlandse tijd) in actie in interlands. Santiago Arias boekte met Colombia misschien wel de knapste overwinning. De Zuid-Amerikanen wonnen na een 2-0 achterstand met 2-3 in een uitwedstrijd bij Frankrijk.