Opnieuw puik optreden van PSV-linksback Philipp Max in winnende ‘Mannschaft’

Max speelde uitstekend en had een belangrijke bijdrage in het aanvalsspel van de Duitsers. De nieuwe linkervleugelverdediger van PSV was vaak en goed aanspeelbaar, stond in balbezit hoog en stichtte daarmee regelmatig gevaar. Zijn voorzetten leverden wel kansen, maar geen goals op. Max maakte afgelopen woensdag (tegen Tsjechië) op 27-jarige leeftijd zijn debuut in het nationale elftal van de Duitsers en speelde zaterdag dus pas zijn tweede interland. Aan zijn spel was het niet af te zien. Defensief kwam hij niet of nauwelijks in de problemen en net als bij PSV had hij veel drang naar voren.