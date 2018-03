Oranje onder 19 vol PSV'ers walst over Noorwegen heen, Malen en Abouhklal trefzeker

Donyell Malen was twee keer trefzeker voor de Oranjehemden. De PSV-aanvaller is de laatste duels zeer productief bij Oranje onder 19. Daarnaast was ook PSV'er Zakaria Abouhklal een van de doelpuntenmakers. Kadioglu, Van de Looi en Nunnely tekenden voor de andere goals.

Oranje onder 19 speelt het toernooi in Duitsland. Dat wordt waarschijnlijk de grootste concurrent in de strijd om EK-kwalificatie. Het toernooi vindt deze zomer plaats in Finland. Tegen Noorwegen stonden vijf PSV'ers in de basis (Piroe, Teze, Malen, keeper Van de Meulenhof en Obispo). Abouhklal viel in.