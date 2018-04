Oud-arbiter Jol wil wel een keer met Lozano praten: 'Ook onderzoek voor Neres'

Jong PSV veegt FC Oss op, Donyell Malen maakt indruk met drie goals

2 april Met een 5-1 zege op FC Oss heeft Jong PSV de ambitie om de vierde en laatste periode in de eerste divisie te winnen, kracht bijgezet. In de Brabantse ontmoeting waren de Eindhovenaren veel sterker dan de tegenstander uit Oss en hadden ze nog vaker moeten scoren. Andersom had FC Oss ook nog een paar goede kansen en trof de ploeg in oud-goalie Luuk Koopmans een serieus obstakel. De PSV-doelman stopte een penalty en kwam wederom met enkele goede reddingen. Alleen op een fraai schot van Richard van der Venne had hij geen antwoord.