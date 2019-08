Oud-doelman Cyprus over PSV’er Mitroglou: ‘Hij ruikt de doelpalen’

VIDEOZelf beschouwt hij zichzelf niet als een grootheid op Cyprus. Maar Andreas Philotas (78) was wel jaren de eerste keeper van de nationale ploeg van Cyprus en speelde nog in de Europa Cup 1 tegen Feyenoord. Tijdens Apollon Limassol - PSV houdt hij één speler specifiek in de gaten: PSV’er Kostas Mitroglou, op Cyprus een bekende speler. ,,Hij is een speler die de doelpalen ruikt”, zegt Philotas.

Philotas was doelman van 1959 tot 1976 en speelde voornamelijk bij Olympiakos Nicosia, destijds een van de betere teams op het eiland. Hij werd drie keer landskampioen met Olympiakos en keepte nog enkele jaren op het hoogste niveau in Griekenland. Hij kan een lach niet onderdrukken als hij terugdenkt aan die voor hem mooie jaren. ,,Mooie tijden, ik ben meerdere keren in Nederland geweest. Jullie waren de eerste die miljoenen aan jonge spelers verdienden. En dat gebeurt nu nog steeds”, stelt de Cyprioot, die met Olympiakos Nicosia ooit tegen Feyenoord speelde. Dat was overigens geen doorslaand succes: Olympiakos verloor met 8-0 en 9-0.

Als vanzelf gaat het gesprek met Philotas ook over Mitroglou, de nieuwe Griekse aanwinst van PSV. Philotas volgt hem al jaren en omschrijft hem als een échte doelpuntenmaker. ,,Ja, hij is op Cyprus ook een bekende speler. Hij heeft dan misschien wel niet de allerbeste techniek, maar hij ruikt de goal altijd. En het is ook geen luie spits die alleen maar op de bal staat te wachten. Hij past zich ook snel aan, zeker in de eerste wedstrijden voor een nieuwe ploeg is hij vaak al snel belangrijk”, zegt Philotas, die het Cypriotische voetbal altijd op de voet is blijven volgen.

Wedstrijd niet vernielen

Hij noemt Apollon Limassol een voor Cypriotische begrippen sterke ploeg. Philotas vermoedt dat Apollon in de terugwedstrijd van donderdagavond alles of niets gaat spelen om zo de 3-0 nederlaag in Eindhoven nog op een of andere manier te repareren. En PSV? Dat moet volgens hem aanvallen. ,,Ja. Je ziet dat veel coaches zo'n 3-0 voorsprong willen verdedigen, maar daarmee verniel je de wedstrijd. De mensen willen voetbal zien”, benadrukt Philotas, nadat hij er zojuist een sessie in het krachthonk op heeft zitten. Zijn voorspelling? ,,Het wordt 1-1.”