Oud PSV'er Edwin van Berge Henegouwen werd een vedette bij VVV

Reker

Van Berge Henegouwen had nog nooit in clubverband gevoetbald voor hij in 1970 op zijn negende bij PSV in de opleiding kwam. ,,Toen kon dat nog", zegt hij met respect voor het huidige scoutingsapparaat van de club. ,,Ik ben al die jaren een beetje met jeugdcoördinator en trainer Jan Reker opgeschoven en stapje voor stapje naar m'n debuut in het eerste elftal toegegroeid. Dat is het meest bijzondere moment. Al die jaren werk je er naar toe om het eerste elftal te halen en als het dan zover is, ben je dolgelukkig. Ik heb maar vier keer voor PSV in de eredivisie gespeeld, maar dat kunnen er toch niet zo heel veel zeggen. Er speelden veel gelouterde namen en als jeugdspeler kwam ik er niet door. Net als Clint twee jaar geleden een beetje. Bij VVV heb ik meer dan tweehonderd wedstrijden gespeeld en was ik helemaal op mijn plek. We speelden totaal anders dan nu en veroverden veel punten met een systeem met drie verdedigers en een libero, om in balbezit een man extra op het middenveld te creëren. Tegenwoordig zouden we in de omschakeling overlopen zijn."