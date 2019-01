Oud-PSV'er Salcido (38) gaat nog even door: verdediger tekent bij Tiburones

Salcido leverde in december zijn contract bij het Mexicaanse Chivas in . De 38-jarige centrale verdediger, tussen 2006 en 2010 actief bij PSV, vertrok uit onvrede bij zijn club. ,,Ik heb geen vertrouwen meer gevoeld van de technische staf”, zei hij toen onder meer. ,,Het plezier om naar het werk te gaan ontbreekt.”

De Mexicaan hield zijn opties open en tekende deze week een contract bij Tiburones voor de rest van dit seizoen. Hij is inmiddels al bij de selectie van zijn nieuwe club aangesloten.

Ambassadeur

Salcido werd in december door PSV aangewezen als speciale ambassadeur voor de Eindhovenaren in Mexico. Hij wil PSV helpen om vaste voet aan de grond te zetten in het land.