Oud-PSV’er Daverveld heeft de baai van Akrotiri ingeruild voor het strand van Hemelrijk

Mislukt aan de Middellandse Zee? Tijn Daverveld lacht erom. ,,Zeker niet”, zegt de oud-PSV’er over zijn periode bij AEL Limassol. ,,Mijn ene jaar daar was een mooie ervaring. Ik heb er veel van geleerd. Hoe het eraan toegaat in het buitenland bijvoorbeeld. Voor een profvoetballer is in Nederland alles top geregeld. In Cyprus kwam het meer op mezelf aan. Ik kan wel zeggen dat ik daar volwassener ben geworden.”