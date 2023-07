Oud-PSV’er Jeffrey Bruma in gesprek met RKC

Een vaderfi­guur met oog voor talent: waarom trainer Bram Appel zo belangrijk was voor PSV

Jonge PSV-fans zullen hem niet kennen. Toch is Bram Appel een belangrijk figuur in de clubhistorie. De trainer pakte met de Eindhovenaren in 1963 de eerste titel in het profvoetbal. Ook liet hij Willy van der Kuijlen debuteren. Het levensverhaal van Appel is opgetekend in een boek: Het Kanon.