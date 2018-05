Overzicht Europese premies: PSV speelt in augustus om grof geld

Op 21 of 22 augustus start voor PSV een tweestrijd in de Champions League-play off, die gaat om een verschil tussen pakweg 35 of 15 miljoen aan gegarandeerde Europese inkomsten. Hoe zijn die bedragen opgebouwd?

De Europese inkomsten in een hoofdtoernooi bestaan in hoofdzaak uit vijf componenten:

1. Startpremies

- De startpremie in de Champions League-groepsfase is 15 miljoen euro.

- De startpremie in de Europa League-groepsfase is 2,9 miljoen euro. Voor de play off-verliezer van de Champions League komt er 5 miljoen euro bij.

2. Coëfficiëntpremies

Dit is een premie die uitgekeerd wordt op basis van de Europese ranking (over tien jaar).

In de Champions League komt het bedrag uit op 1,1 miljoen euro per positie. (Rekenvoorbeeld: PSV staat mogelijk 23e of in het slechtste geval 24e op de ranglijst van 32 ploegen. Dat levert 11 miljoen euro (!) of 9,9 miljoen euro op. Kassa dus.)

In de Europa League 70.000 euro per positie. (De vergoeding voor PSV mag, mocht de ploeg naar de Europa League-groepsfase gaan, worden ingeschat op iets meer dan 2 miljoen euro).

3. Westrijdpremies in de groepsfase*

- In de Champions League: 2,7 miljoen euro per overwinning, 0,9 miljoen euro per remise.

- In de Europa League: 570.000 euro per overwinning, 190.000 euro per remise.

*Wordt er veel gelijkgespeeld, dan blijft er geld over. Deze bedragen worden later via een bepaalde verdeelsleutel nog aan deelnemende clubs uitgekeerd.

4. Marketpool (tv-gelden)



- Bij plaatsing in de groepsfase van de Champions League is de market pool pakweg 3 tot 6 miljoen euro groot voor PSV. (PSV krijgt het maximale bedrag als Ajax direct uit de voorrondes vliegt, anders is het minder).

- Bij plaatsing in de groepsfase van de Europa League beloopt het bedrag meerdere tonnen.

5. Recettes

- Champions League: 1x play off en 3x groepsfase: 4,5 miljoen - 5 miljoen euro

- Europa League: 1x play off en 3x groepsfase: 1,5 - 2 miljoen euro.

Totalen

Totaal Champions League: minimaal 30 - 35 miljoen euro.

Totaal Europa League: minimaal 13 - 15 miljoen euro