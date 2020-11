Overzicht interlands PSV’ers: ze blijven heel en reizen terug naar Eindhoven

Oranje: Dumfries, Malen

Denzel Dumfries voegde drie interlands toe aan zijn totaal en komt daarmee op veertien. De aanvoerder van PSV speelde in wedstrijdminuten gemeten ongeveer anderhalve wedstrijd voor het Nederlands elftal, dat twee keer won (tegen Polen en Bosnië en Hercegovina) en eenmaal gelijkspeelde (tegen Spanje, vrienschappelijk). Donyell Malen kwam alleen tegen Polen een volle wedstrijd in actie en speelde zeker niet onverdienstelijk, hoewel hij geen goal maakte. In totaal staat hij nu op zes interlands.



Oranje komt pas in maart weer in actie. De ploeg is niet geplaatst voor de Nations League-ontknoping, maar wel voor het EK van 2021 in juni. Volgende echte grote afspraak? 13 juni 2021: Nederland-Oekraïne op het EK.

Jong Oranje: Gakpo, Teze

Cody Gakpo voegde een interland voor Jong Oranje toe aan zijn palmares en heeft er nu tien gespeeld. Het wachten is op een eerste invitatie voor Oranje. Gakpo scoorde tegen Jong Portugal (2-1 verlies) en bleef tegen Wit-Rusland op de bank. Jordan Teze heeft na deze interlandperiode vijf interlands voor Jong Oranje achter zijn naam staan. Tegen Wit-Rusland (5-0 winst) speelde hij een hele wedstrijd en tegen Jong Portugal viel hij kort voor tijd in.



Jong Oranje komt pas in maart weer in actie en is geplaatst voor het EK. Eind maart worden daarvoor pouleduels gespeeld.

Ivoorkust: Ibrahim Sangaré

PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré speelde in het nationale elftal van Ivoorkust tegen Madagaskar en dat duel eindigde in 1-1. Het was de vijfde interland voor de 22-jarige PSV’er, die één volle wedstrijd speelde. Door het resultaat blijft de situatie in de kwalificatiegroep van Ivoorkust voor het toernooi om de Afrika Cup (in januari 2022 gespeeld) spannend. Ethiopië en Madagaskar zijn nog altijd kansrijk, net als Ivoorkust.



Volgende afspraak: 22 maart 2021, Niger-Ivoorkust.

Duitsland: Philipp Max

Philipp Max speelde tot nu toe drie interlands voor het Duits Olympisch elftal en voegde er deze interlandperiode drie toe voor ‘Die Mannschaft’. Na een goed debuut tegen Tsjechië (met een assist) en Oekraïne werd Max met zijn ploeggenoten tegen Spanje van de mat geveegd: 6-0.



Eerstvolgende grote afspraak: 15 juni 2020, Frankrijk-Duitsland op het EK

Zwitserland: Yvon Mvogo

Keeper Yvon Mvogo voegde zijn derde interland voor de Zwitsers toe en verloor met 2-1 van België. Tijdens de wedstrijd tegen Spanje bleef hij op de bank. Zwitserland kon geen potten breken in de Nations League, maar is wel geplaatst voor het EK. De ploeg degradeert naar de B-divisie van de Nations League.



Eerstvolgende grote afspraak: 12 juni 2021: Zwitserland-Wales (EK).

Israël: Eran Zahavi

Geen goals in deze interlandperiode voor Eran Zahavi, die een duel afgelast zag worden (in Noorwegen) en twee keer een volle wedstrijd speelde. Zijn totaal aantal interlands staat nu op 59. Voor Zahavi was er een assist in het duel met Schotland, dat met 1-0 gewonnen werd. Israël plaatste zich niet voor de ‘Final Four’, maar blijft wel in divisie B van de Nations League. De ploeg gaat ook niet naar het EK.

Eerste nieuwe afspraak in maart, vriendschappelijk(e) duel(s).

Verenigde Staten: Richard Ledezma

Voor Richard Ledezma was er een droomdebuut bij het nationale team van de Verenigde Staten. Hij viel kort voor tijd in het duel met Panama (6-2 winst) in en kon twee assists op zijn naam zetten.

Braziliaans Olympisch elftal: Mauro Júnior

Een keer winst en eenmaal was er verlies voor het Braziliaans Olympisch elftal, waarin Mauro Júnior eenmaal startte en eenmaal inviel. Hij heeft nu drie keer gespeeld voor de ploeg.

Marokko onder 20: Ismael Saibari

In een oefenwedstrijd tegen Burkina Faso won Jong Marokko met 1-0. De goal was van PSV’er Ismael Saibari.