Overzicht: PSV'ers kenden in totaal meer dan vijftig blessureperiodes in de laatste twee seizoenen

Opnieuw tegenval­ler voor PSV: Olivier Boscagli raakt ernstig gebles­seerd

PSV heeft opnieuw te kampen met een meer dan forse tegenvaller. Bij de Eindhovense club is Olivier Boscagli ernstig geblesseerd geraakt. Over de ernst van de situatie is door de club nog niks naar buiten gebracht, maar meerdere bronnen rond PSV hebben bevestigd dat het om een zeer serieuze aangelegenheid gaat.

