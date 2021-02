Overzicht: PSV hoopt na negen jaar weer op plek bij de laatste zestien van de Europa League

PSV hoorde tot 2015 bij de Europese ploegen met de meeste Europa League-ervaring. Vanaf de start van het toernooi (in 2009, als opvolger van de UEFA Cup) kwam de Eindhovense formatie tot en met seizoen 2014-2015 elk jaar minimaal in de groepsfase uit. Als bekend won PSV de UEFA Cup in 1978 en de ploeg strandde vijf keer in de kwartfinales van die voorloper van het huidige tweede toernooi van de UEFA (1996, 2001, 2002, 2004, 2008).

Kwartfinales

In seizoen 2009/2010 was PSV na twee succesvolle voorrondes na de winter actief tegen Hamburger SV, dat op basis van doelsaldo doorging naar de laatste zestien. Een jaar later reikte PSV tot de kwartfinales (het beste resultaat in het toernooi), waarin Benfica te sterk was. Een 4-1 uitnederlaag was teveel van het goede en thuis (2-2) bood het resultaat geen soelaas. Weer een jaar later strandde PSV bij de laatste zestien en was Valencia te sterk. De Spanjaarden wonnen uit met 4-2 en hielden PSV in het Philips Stadion op een 1-1 gelijkspel.

Volledig scherm In 2010 was Hamburger SV nipt te sterk voor PSV, dat via Danko Lazovic nog wel wist te scoren in Hamburg (3-2 verlies). © Marcel van Hoorn

Oost-Europese poule

De seizoenen 2012/2013 en 2013/2014 waren voor PSV in internationaal verband teleurstellend te noemen. De groepsfase van het Europa League-toernooi werd weliswaar bereikt, maar daarin strandde PSV. In 2012 was er nog wel een imponerende uitzege op SSC Napoli, maar het was niet genoeg om door te komen. Een jaar later strandde PSV in een Oost-Europese poule, tegen Chornomorets Odessa, Dinamo Zagreb en het Bulgaarse Ludogorets.

Volledig scherm Ondanks een zege in Odessa (hier op de foto doelpuntenmaker Memphis Depay) overwinterde PSV in seizoen 2013-2014 niet in de Europa League. © EPA

Blamage

Een jaar daarna strandde PSV bij de laatste 32 (Zenit Sint-Petersburg bleek te sterk) en daarna deed PSV weer twee seizoenen op rij mee aan de Champions League, waarin alleen in seizoen 2015-2016 werd overwinterd. Medio 2017 was er de grootste internationale blamage uit de clubhistorie en vloog PSV tegen het onbekende NK Osijek uit de voorrondes van de Europa League. Een seizoen later (2018-2019) was PSV weer actief in de Champions League en vorig seizoen reikte de club tot de groepsfase van de Europa League. Daarin bleek het in een poule met Sporting Portugal, LASK Linz en Rosenborg niet mogelijk om te overleven.

Volledig scherm PSV blameerde zich in 2017 in het Kroatische Osijek. Hier balen Davy Pröpper en Sam Lammers als het internationale seizoen al in de zomer in rook op gaat en PSV voor het eerst sinds midden jaren zeventig niet weet te 'overzomeren'. © Joep Leenen

Dit seizoen

Dit seizoen reikte PSV via zeges bij NS Mura en opnieuw Rosenborg tot de groepsfase van de Europa League. Daarin bekleedde de ploeg plek 1 in de eindstand, ondanks twee nederlagen (thuis tegen Granada en uit bij PAOK Saloniki). Twee zeges op het Cypriotische Omonia Nicosia hielpen daarbij mee. Om nu bij de laatste zestien van het tweede UEFA-toernooi te komen, moet PSV donderdagavond een 4-2 nederlaag tegen Olympiakos in eigen huis zien weg te poetsen.

Volledig scherm Donyell Malen was tegen NS Mura trefzeker in dit seizoen. © EPA