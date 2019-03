Overzicht: Wanneer spelen de PSV'ers in interlands?

VIDEO 'Puntertje van Lozano symbool voor moeizame wedstrijd van PSV’

18 maart Het liep allemaal niet soepel bij PSV zondag in het duel met VVV-Venlo (0-1). Clubwatcher Rik Elfrink had tijdens de wedstrijd zelfs zijn twijfels of het nog wel goed zou komen voor PSV. ,,Dan moet het op een onconventionele manier misschien. Het puntertje van Lozano staat daar dan symbool voor. Meestal is het Luuk de Jong met het hoofd, dit keer Lozano die met een individuele actie voor PSV de wedstrijd beslist.”