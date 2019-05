Paal akkoord met PEC Zwolle en definitief weg bij PSV

Bekertoer­nooi waarschijn­lijk minder zware opgave voor PSV

22 mei PSV speelt komend seizoen een ronde minder in het toernooi om de KNVB-beker. Voorwaarde is wel dat de ploeg zich plaatst voor de groepsfase van de Champions League of Europa League. Dat vloeit voort uit de zogeheten veranderagenda, die volgend seizoen al ingaat. De coöperatie van eredivisieclubs meldde woensdagmorgen dat de nieuwe regels uit de agenda al in seizoen 2019-2020 worden doorgevoerd.