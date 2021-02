Pablo Rosario gelooft in het systeem dat PSV speelt: ‘Veel wedstrijden gespeeld waarin het goed ging’

,,Op het moment dat de nieuwe trainer (Roger Schmidt, red.) binnenkwam, had hij een duidelijk idee van spelen en dat heeft hij met de groep gedeeld. Wij geloven in ons systeem. Ik denk dat het hele team het ermee eens is dat wij de beste resultaten hiermee kunnen halen. We hebben veel wedstrijden gespeeld waarin het wel goed ging en er is geen reden om het ter discussie te stellen.”

Klagen

Dat de resultaten bij PSV de afgelopen weken niet goed waren, stelt Rosario teleur. Hij begrijpt dat er soms geklaagd wordt onder de achterban. ,,Mensen zullen altijd hun mening hebben, maar we hebben ook laten zien dat we goed voetbal kunnen spelen. Natuurlijk waren we zelf na de wedstrijd tegen ADO teleurgesteld. We speelden goed en hadden vaker moeten scoren. Daarna weet je dat er geklaagd wordt. Maar als de wedstrijd over is en je terugkijkt, kijk je daarna weer vooruit. We zijn klaar om te laten zien dat we weer in de mindset van winnen kunnen komen. Wij kunnen terugkomen nadat de resultaten een paar keer minder waren.”