Pablo Rosario heeft vertrouwen in het nieuwe PSV-seizoen: ‘Ik zat en zit goed in mijn vel’

Middenvelder Pablo Rosario (23) heeft vertrouwen in het nieuwe seizoen van PSV. Hij oogt frisser en vrijer dan vorig seizoen en is bezig aan een sterke start. ,,De plannen van de nieuwe trainer Roger Schmidt zijn duidelijk en we zijn nu volop bezig om ze zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren”, zei hij na afloop van de remise (1-1) van PSV tegen Willem II.

Rosario vond dat PSV zich beter presenteerde dan vorige week tegen Vitesse. ,,Er zit progressie in, maar het is nog heel vroeg allemaal”, zei hij. Hoe voelt hij zichzelf? ,,Het gaat goed. Vorig jaar waren de prestaties bij PSV minder, maar zat ik zelf ook goed in mijn vel. Nu ook. Ik probeer net als toen nu ook te brengen wat ik moet brengen. Deze trainer laat ons iets anders spelen. Iets meer vooruit, aanvallender soms.”

Positief

Schmidt zei twee weken geleden dat hij begreep waarom Rosario eerder PSV-aanvoerder was. Hij speelt in een centrale rol en maakt veel wedstrijdminuten in de voorbereiding. ,,Ik heb wel een klik met hem. Het is ook positief dat een trainer dat zegt, maar we hebben veel goede spelers en gaan de komende weken uitmaken wie er in de basis komt.” Heeft hij deze zomer overwogen om te vertrekken na vorig seizoen, waarin PSV soms in een vat vol negativiteit belandde? ,,Nee, want dit hoort er soms bij in voetbal. Ik heb me vorig jaar als gezegd goed gevoeld als persoon. Dat het er niet uitkomt op het veld, daar leer je van. Ik neem het mee als bagage.”

Rosario vindt de emoties rond het voetbal mooi en voelt ogenschijnlijk helemaal niet de behoefte om ook maar iemand het zwijgen op te leggen. ,,Je kunt vijftig minuten slecht spelen, maar een goal of assist kan alles weer anders maken. Dat is voetbal. Mensen uiten snel hun mening. Negatief of positief. Kennelijk zijn er veel mensen begaan met mij en of het nou positief of negatief is, dat is het mooie aan voetbal. Ik heb genoeg mensen waar ik om geef en die eerlijk tegen me zijn. Als ik naar mezelf kijk, denk ik ook dat ik heel goed in de spiegel kan kijken.”