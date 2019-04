Pablo Rosario is zelfverzekerd: ‘Wij staan nog altijd bovenaan’

Als een toekomstige PSV-aanvoerder manifesteerde Pablo Rosario zich zondagmiddag op het veld in de Johan Cruijff Arena. Hij droeg het elftal in een fase in de tweede helft, waarin de Eindhovenaren de landstitel bijna konden veiligstellen. Rosario (22) was de aanjager en verbond de linies in het elftal van Mark van Bommel dat de titel voor het grijpen had. Eén keer wist hij Hirving Lozano vrij te steken, maar de Mexicaan kon net als een paar ploeggenoten niet scoren. Daarna sloeg Ajax alsnog toe, waardoor de druk op PSV weer fors is opgevoerd.