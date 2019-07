Pablo Rosario: ‘Uiteindelijk draai je het om, dat is het belangrijkst’

Van Bommel over PSV-zege op Basel: ‘Mooiste moment was de reactie van het publiek na de 1-2'

23 juli Een bijzondere zege van PSV, op dinsdagavond. Na een late 1-2 achterstand tegen FC Basel boog de ploeg van Mark van Bommel in extremis de zaak om en werd het nog 3-2 in het Philips Stadion. ,,Hoe mooi is het om zo te eindigen”, zei hij. ,,Ja, dit voelt anders dan een 3-2 na bijvoorbeeld zestig minuten. Dit zijn speciale momenten waar je even van moet genieten. Hoe mooi is het om zo te eindigen? Maar zaterdag gaan we weer naar Amsterdam.”