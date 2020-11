Pablo Rosario vindt dat PSV na rust tegen PAOK liet zien wat de ploeg kan

Schmidt over Europa Lea­gue-ze­ge van PSV: ‘We hebben onder druk teamspirit laten zien’

1:06 ,,Ik ben blij en ook wel opgelucht”, zei trainer Roger Schmidt desgevraagd nadat PSV een nipte zege op PAOK Saloniki had geboekt (3-2, red.). ,,Het is een belangrijk doel voor ons om ook na de winter nog in Europa actief te zijn. We verdienden het om te winnen, als je kijkt naar alle kansen. Voor rust speelden we het tactisch niet helemaal goed uit. Na rust vonden we elkaar beter en creëerden we veel mogelijkheden.”