PEC Zwolle wil PSV-huurling Paal behouden, meerjarig contract ligt klaar

Gerard Nijkamp laat weten dat hij met PSV nagenoeg akkoord is over een vaste transfersom en een doorverkooppercentage voor Paal. De komende weken hoopt de technisch directeur van PEC Zwolle ook met de linksback en diens management tot een vergelijk te komen over een driejarig contract. ,,Kenneth heeft een optie in zijn contract. De voorwaarden om die te lichten hadden we niet met pen, maar al wel met potlood genoteerd. Ik hoop dat we dat snel rond kunnen maken”, aldus Nijkamp.