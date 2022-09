Peesjevee-podcast: ‘Dit is het volledige verhaal over het vertrek van John de Jong en de huidige bestuurlijke situatie bij PSV’

PSV heeft stevige bestuurs­cri­sis op te lossen met Feyenoord-thuis op de rol

Bij de club waar de afgelopen jaren zo vaak interne rust was, is vrijdag de boel in figuurlijke zin ontploft door het vertrek van John de Jong. Algemeen directeur Marcel Brands moet de boel nu bij elkaar zien te houden. Hoe heeft het zo ver kunnen komen en hoe komt PSV er weer uit?

17 september