Peesjevee-podcast: ‘Een beker kun je winnen, de tweede plek win je niet’

Nieuwe keeper krijgt in ‘hol van de leeuw’ de kans bij PS­V-talenten

PSV-goalie Roy Steur (18) krijgt maandagavond in het duel met Jong Ajax de kans om zijn eerste minuten in het profvoetbal te maken. Het PSV-talent staat in de basis tijdens de strijd tussen de twee beloftenteams van Ajax en PSV in de Keuken Kampioen Divisie.