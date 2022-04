Peesjevee-podcast | ‘Er is misschien nog een route voor PSV om ook nog kampioen te worden’

In de Peesjevee-podcast van deze week bespreken Mascha, Guus en Rik natuurlijk de bekerwinst van PSV op Ajax van afgelopen zondag. Ook bespreken ze de mogelijke titelkansen voor de Eindhovenaren, want het kan zomaar nog heel spannend worden in de eredivisie.

Het was een echte finale, het treffen tussen PSV en Ajax. Daar is het trio het over eens. ,,En de ontlading bij de PSV-aanhang was ontzettend groot, omdat maar weinig fans -en ik zelf ook- er iets van verwachtte", aldus PSV-watcher Rik Elfrink. Volkskrant journalist Guus Peters: ,,Voor Ajax stond de wedstrijd in het teken van het winnen van de beker. Voor PSV was het niet alleen het winnen van de beker, maar van het eindelijk weer winnen van een grote prijs en Ajax verslaan.”

Titelrace?

Maar is de beker de laatste prijs die PSV pakt dit seizoen? Volgens velen ligt de titelstrijd, zeker door deze directe tik van PSV richting Ajax, weer open. ,,Feyenoord speelt ook nog uit bij Marseille, net voor PSV naar de Kuip moet. Dus ik denk dat wij zeker tweede worden", aldus PSV-fan Mascha. ,,En ik houd er zelfs nog stiekem rekening mee dat Ajax nog wat punten laat liggen.”

Elfrink heeft nog eens naar het schema gekeken en komt met een mogelijke ‘kampioensroute’ voor PSV. ,,De kans is groter dan ooit dat PSV eindelijk weer eens in de Kuip gaat winnen door die halve finale in Frankrijk. Ajax speelt dan tegen AZ. Als ze daar punten verspelen, wordt het op de laatste speeldag heel spannend. PSV op bezoek bij PEC en Ajax op bezoek bij Vitesse. Zeg het maar.”

Vervolgens heeft het trio het nog over Schmidt, hoe hij herinnerd zal worden in Eindhoven. ,,Als je echt als een grote trainer herinnerd wil worden bij PSV, dan moet je kampioen zijn geworden en dat is niet zo", aldus Elfrink, waarop Mascha direct reageert. ,,Hij is het nog niet geworden...", waarmee ze doelt op de titelstrijd die nog altijd niet beslist is.

