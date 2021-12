Peesjevee-podcast: ‘Genoeg aan te merken op het voetbal van PSV, maar ook knap wat ze soms in de slotfase doen’

Elfrink vindt dat Feyenoord en PSV gevaarlijk zijn voor Ajax, dat in zijn ogen soms gemakzuchtig oogt en volgens hem en Peters nog wel titelfavoriet is. ,,Het is ook knap wat PSV doet, om nog regelmatig in de eindfase toe te slaan. Dat is nu al vier keer gebeurd en is ook een kwaliteit.” Het trio spreekt ook over Eran Zahavi en een langer verblijf bij PSV. Elfrink denkt dat de samenwerking met de Israëlische spits eind dit seizoen stopt en niet in de winter.