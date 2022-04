Peesjevee-podcast | Het dilemma van Gakpo: ‘Hij denkt nog na over een langer verblijf’

Luuk de Jong en PSV blijven bij elkaar op de radar: ‘Ik kan gerust zeggen dat PSV een plek in mijn hart heeft’

Spits Luuk de Jong is in Spanje momenteel de ‘supersub’ van FC Barcelona en lijkt gelukkig met die rol. De NOS ging bij hem op visite en sprak met de aanvaller over zijn huidige situatie en blik op de toekomst, die nog volledig open ligt. Dat hij voor een hoofdrol in de komende seizoenen in Eindhoven opnieuw op de radar van PSV staat, is geen groot geheim.

23 april