Peesjevee-podcast in het teken van ‘mister PSV’ Willy van der Kuijlen: ‘Willy was en is uniek’

Daarnaast komt journalist Jurriaan van Wessem met een ode aan Van der Kuijlen. Van Aerle becijfert dat Van der Kuijlen ongeveer de helft van het bestaan van PSV (nu bijna 108 jaar) aan de club verbonden is geweest. ,,Voor mij is hij een mentor geweest. Hij is zolang bij PSV gebleven, ik denk niet dat iemand dat ooit nog kan halen.” Van Aerle is zelf al 39 jaar betrokken bij PSV. ,,Als je een halve eeuw aan PSV bent verbonden...Willy was en is uniek.”