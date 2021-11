Peesjevee-podcast: ‘Maxi Romero leek bijna klaar voor de basis bij PSV’

Over zijn klachten, het ontbreken van publiek in het stadion, het optreden van Carlos Vinícius en de ambities van PSV in Europ spreken de journalisten Guus Peters (Volkskrant) en Rik Elfrink (ED) met PSV-supporter Mascha Prins in de nieuwste aflevering van de Peesjevee-podcast.

Volgens Elfrink leek Romero bijna klaar voor de basis en als hij nu opnieuw wordt teruggeworpen is er na vier jaar nog steeds niet veel bereikt. ,,Hij is zo blessuregevoelig gebleken in zijn periode bij PSV. We moeten even een voorbehoud maken omdat we niet precies weten hoe erg het is, maar zijn lichaam moet natuurlijk wel bestand zijn tegen topvoetbal.” Peters is verrast door het lage aantal wedstrijdminuten (51) dat Romero pas in PSV 1 heeft gemaakt. ,,Hij heeft eigenlijk nog geen fatsoenlijke reeks wedstrijden gespeeld.”