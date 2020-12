Peesjevee Podcast: ‘Mohamed Ihattaren moet rust om zich heen creëren, bijtekenen bij PSV kan helpen’

Ihattaren was afgelopen week niet inzetbaar bij PSV en werkte na een korte periode van ziekte extra individuele trainingen af. Elfrink denkt dat bijtekenen bij PSV (zijn contract loopt nu nog tot medio 2022) en voorlopig dus bij PSV blijven helpt om die rust te bewerkstelligen. ,,Tenzij het echt helemaal niet lukt onder deze trainer, dan is het misschien een ander verhaal”, zegt de PSV-reporter. ,,Ik denk nog steeds dat hij heel erg goed kan worden, maar er moet nog wel een knop om. Misschien is die nu om of is hij een paar maanden geleden omgegaan.” PSV hoopt dus in januari spijkers met koppen te kunnen slaan voor een nieuw contract met Ihattaren, waarbij Raiola de zakelijke kant voor zijn rekening neemt.



Peters denkt dat het een goede beslissing kan zijn geweest dat Schmidt hem even uit de wedstrijdselectie haalde. ,,Hij is in mijn ogen nog steeds niet fit. Ik vond dat hij fysiek nog niet in orde was toen al werd gezegd dat hij op de weg terug is. De basis is om fit te zijn en dan kun je met je talent onderscheidend zijn. Misschien is het wel goed dat hij even uit de groep is gehaald. Anders blijf je er achteraan hobbelen.”