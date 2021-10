Peesjevee-podcast: PSV-directeur Jaap van Baar vertelt over de jaarcijfers en transferbedragen bij PSV

PSV presenteerde maandag de jaarcijfers over het afgelopen seizoen. Samen met financieel directeur Jaap van Baar gaan PSV-watcher Rik Elfrink van het ED en PSV-supporter Mascha Prins dieper in op de stand van zaken en de toekomst.

De boodschap die PSV moest brengen, was met een netto-verlies van dik 23 miljoen euro negatief. De toekomst ziet er minder somber uit omdat PSV verwacht dit seizoen weer zwarte cijfers af te schrijven en 30 miljoen euro kan lenen, via een zogeheten partnerfonds. Daarop gaat Van Baar in de podcast dieper in en hij vertelt alvast dat het niet de bedoeling is om daarvan twee hele dure spelers te kopen.

Van Baar vertelt ook welke financiële keuzes PSV bij een transfer soms kan maken. ,,Clubs willen bij een aankoop graag in termijnen betalen en tegelijkertijd willen ontvangende clubs graag alles in een keer krijgen. Er zijn veel financiële instellingen of tussenpersonen die een verkopende club snel bellen om een vordering over te nemen. Daardoor verdwijnt best veel geld uit het voetbal naar die andere partijen en misschien is hier wel een rol voor de FIFA weggelegd. Daar wordt wel naar gekeken.”

De podcast is hieronder te beluisteren en bevat ook een korte voorbeschouwing van Prins met journalist Jurriaan van Wessem op het duel tussen PSV en AS Monaco van donderdagavond. Van Wessem is een erkend en deskundig volger van de mediterrane clubs.

