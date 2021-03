Peesjevee-podcast: ‘PSV gaat het transferspel rond Joël Drommel echt niet wekenlang spelen’

Peters en Prins gaan in discussie over de verklaring die een groep PSV-supporters hebben afgegeven in de richting van Mohamed Ihattaren. Maandag kwam Lighttown Madness met een boodschap voor Ihattaren. Peters vraagt zich af of het iets teweeg brengt. ,,Het komt ook een beetje over als opgekropte frustratie”, zegt hij. ,,Tegelijkertijd begrijp ik ergens wel dat het voor supporters na een nederlaag een keer klaar is. Je zet ook de club voor lul gewoon”, zegt hij na een reeks van incidenten en nu weer de hartjes die Ihattaren op Instagram vlak na een nederlaag tegen AZ aan voormalig ploeggenoot Zakaria Aboukhlal stuurde.