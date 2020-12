Peesjevee Podcast | ‘PSV is nog wisselvallig, maar zakt niet meer onder een soort basisniveau’

Elfrink ziet dat PSV nog volop in ontwikkeling is, dat het gewenste niveau niet altijd vol te houden is, maar meent dat door een aantal spelers (bijvoorbeeld Philipp Max en Denzel Dumfries) wel altijd een 5,5 tot een 6 kan worden gespeeld. ,,Dat is normaal gesproken voldoende om in Nederland de meeste tegenstanders te verslaan.” Volkskrant-journalist Guus Peters ziet ook ontwikkeling bij PSV, maar heeft zijn hoge verwachtingen zeker nog niet volledig ingelost zien worden. Analist Peters is eveneens vaste deelnemer aan de podcast en geeft aan dat PSV weliswaar redelijke resultaten boekt, maar de gewenste patronen nog zeker niet in alle wedstrijden op de mat kan leggen. Hij ziet ook dat trainer Roger Schmidt de afgelopen periode is gaan schakelen met zijn spelsysteem.