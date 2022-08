Peesjevee-podcast: PSV moet belangrijke keuzes op het middenveld maken voor Rangers-uit

Elfrink was onder de indruk van Xavi Simons, die afgelopen weekend in het duel met Go Ahead Eagles uitblonk. ,,Ik denk dat hij meer kan dan alleen in nationale wedstrijden in de basis staan.” Prins en Post genoten van het spelplezier dat hij uitstraalde. ,,Ik zie eigenlijk geen enkele reden om hem niet op te stellen in Glasgow”, aldus Post. Elfrink denkt dat Ruud van Nistelrooij begint met Érick Gutiérrez, Ibrahim Sangaré en Joey Veerman.