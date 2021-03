Peesjevee-podcast: ‘Schrijf Maxi Romero niet af, hij kan zeker nog een Schmidt-spits worden bij PSV’

Schmidt vindt dat het Mvogo niet altijd mee heeft gezeten bij PSV: ‘Hij heeft het goed gedaan’

6 maart PSV is volop bezig om FC Twente-goalie Joël Drommel naar Eindhoven te halen en dat roept vragen op over de positie van huidig eerste keeper Yvon Mvogo, die voor twee seizoenen van RB Leipzig is gehuurd. Of hij na een eerste huurjaar bij PSV blijft, wordt pas later duidelijk.