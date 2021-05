Peesjevee-podcast: ‘Situatie PSV en Madueke oogt enigszins zorgelijk’

video Cody Gakpo: ‘We checkten even allemaal bij onze eigen families of iedereen veilig was’

9 mei PSV-speler Cody Gakpo stelde na de uitzege bij Willem II dat het nieuws over de gijzeling van het gezin van spits Eran Zahavi voor iedereen binnen de club een shock was. ,,Vreselijk nieuws. We hebben allemaal even bij onze eigen familie gecheckt of iedereen veilig was.”