Peesjevee-podcast ter nagedachtenis aan PSV-perschef Thijs Slegers: ‘Hij was altijd bereikbaar en snapte de dynamiek’

In de Peesjevee-podcast van deze week praten PSV-supporter Mascha Prins, journalist Paul Post en PSV-verslaggever Rik Elfrink over het leven van Thijs Slegers, de perschef van PSV die deze week overleed. Slegers vervulde een prominente rol bij PSV en Post en Elfrink hadden beroepsmatig lang met hem te maken.

,,Een kant van Thijs die niet zo vaak belicht is, is zijn kant om soms te bemiddelen”, zegt Elfrink. ,,Paul en ik zaten weleens op het strafbankje bij PSV en spraken dan bijvoorbeeld de directeur een tijdje niet meer. Dat is niks geks overigens, want dat gebeurt soms in het voetbal. Het schuurt wel eens en dat hoort erbij. Thijs bemiddelde dan op een manier die waardevol was. Hij was ook van ‘s-morgens vroeg tot ‘s-avonds laat bereikbaar. Hij introduceerde als journalist het fenomeen dat je 24 uur per dag clubwatcher bent.”

Uitgelaten

Post geeft aan grote bewondering voor Slegers te hebben, die in zijn ogen naast een fenomenale nieuwsjager ook een uitstekend gevoel voor humor had. ,,Ik heb vandaag een foto gepost na een kampioenschap van PSV, waarin we beiden in de kracht van ons leven waren. Het was mooi om Thijs toen zo uitgelaten te zien. Hij snapte de dynamiek waarin we als journalisten zaten. Zelf was hij ook tv-geniek.”

Prins deelt ook nog een aantal anekdotes over de overleden perschef, die in oktober 2020 te maken kreeg met acute leukemie. Daarvan leek hij aanvankelijk te herstellen, maar Slegers deelde begin dit jaar mede dat hij uitbehandeld was. Maandag overleed hij aan de complicaties na zijn ziekte. De podcast is hieronder te beluisteren.

