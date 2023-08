Pepi maakt met drie goals prima indruk in extra oefenduel van PSV met AS Monaco

NABESCHOUWING Trainer Wil Boessen is kritisch, maar houdt de moed erin bij Jong PSV

De beloften van PSV gingen vrijdagavond hard onderuit in Oss: 4-1. Trainer Wil Boessen was kritisch op zijn team en vond dat de beloftenploeg op te veel fronten was afgetroefd. ,,We herkenden niet hoe de tegenstander speelde, ons middenveld ging op een gegeven moment kopje onder omdat we verkeerde keuzes maakten én we maakten te veel persoonlijke fouten. Dan verlies je uiteindelijk en dat is terecht.”