Pereiro op sportieve gronden terug bij PSV

Trainer Mark van Bommel benadrukte gisteren dat zijn absentie niets met transferperikelen te maken had. Vandaag zit hij gewoon weer bij de selectie. Een overgang naar Spartak Moskou ketste recent af, mede omdat zaakwaarnemer Paco Casal geen brood zag in een transfer. Van Bommel gaf aan dat Pereiro nog niet volledig wedstrijdfit was en daarom enige tijd nodig had om nu weer aan te pikken bij PSV. Hetzelfde geldt volgens hem ongeveer voor de Spanjaard Toni Lato, die al wel zijn debuut maakte in een oefenduel maar nog niet inzetbaar is tegen FC Basel. ,,Iedere speler heeft in deze periode zijn eigen verhaal”, zei de trainer. ,,Gastón heeft tijdens het toernooi om de Copa América niet veel gespeeld en had maar kort vakantie gehad. Ook Toni Lato is pas later bij ons aangesloten en heeft nog enige tijd nodig.”