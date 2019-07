Pereiro weer terug in PSV-selectie voor duel met FC Basel

Bologna meldt zich op goed moment voor Hendrix en PSV

28 juli Jorrit Hendrix verlengde een half jaar geleden tijdens de eerste tv-show aller tijden van PSV zijn contract bij de Eindhovense club, tot midden 2021. PSV stond er riant voor in de nationale competitie en had in de eerste seizoenshelft 48 punten gepakt. Het middenveld oogde in balbezit niet altijd even soepel, maar was meestal wel degelijk en betrouwbaar.