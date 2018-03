Pereiro wil pieken vanaf een hogere basis: 'Ik mag niet meer wegzakken'

,,Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zegt Gastón Pereiro, terwijl hij na de training op De Herdgang staat te rillen van de kou. ,,In Uruguay is het in de koele periode meestal nog een graad of zes. Maar dit? Nee. En het hoeft van mij ook helemaal niet. Ik ben naast de trainingen de afgelopen weken niet veel buiten geweest", zegt hij met een glimlach.

De eerste zin van dit stuk had niet per se op het weer hoeven te slaan, want Pereiro (22) moest zich bij PSV tot voor kort een tijdje schikken in nog minder dan een bijrol. Hij bleef in de eredivisie na een paar matige optredens zelfs vijf volle duels achtereen op de bank en kon alleen maar wachten op een nieuwe kans.

Die kwam er in de Kuip in het bekertoernooi en een maand later op hetzelfde terrein in de competitie. Feyenoord – PSV is doorgaans een sleutelwedstrijd in de strijd om de titel en de afgelopen jaren leefde Pereiro wel vaker op dat soort momenten op.

Volledig scherm Gastón Pereiro na zijn belangrijke doelpunt in de Kuip tegen Feyenoord (1-3). © EPA

Niet wegzakken

Quote Ik moet een constanter niveau laten zien en daar ben ik me ook van bewust. Gastón Pereiro ,,Daar moet natuurlijk verandering in komen", zegt hij. ,,Niet in het feit dat ik in de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord iets kan laten zien, maar de andere duels leveren uiteraard net zo veel punten op. Als er een mooie sfeer of een groot belang aan een wedstrijd zit, leef ik vaker op. Op het veld voel je ook de rivaliteit op de tribunes. Ik mag in de andere duels niet meer wegzakken en moet meer bij het spel betrokken zijn. Of het zoals zaterdag tegen Willem II is of een andere ploeg, maakt niet uit. Ik moet een constanter niveau laten zien en daar ben ik me ook van bewust. Met de trainers heb ik hier ook over gesproken en ze verlangen dat terecht van me."

De glansrijke zege bij Feyenoord brak bij Pereiro de dip en nu is het voor hem zaak zijn plek vast te houden. ,,Of het mijn karakter is dat ik in de ene wedstrijd heel zichtbaar ben en soms een stuk minder? Ik moet volledig geconcentreerd zijn en blijven, dat is het denk ik vooral. Ik ben het er wel mee eens dat ik in sommige wedstrijden meer kan laten zien en probeer dat echt te veranderen. In de periode dat ik niet speelde, heb ik voor mijn gevoel nog harder getraind dan anders. Juist omdat je dan de wedstrijdmomenten niet hebt, moet je er harder tegenaan gaan."

Volledig scherm Gastón Pereiro, uiterst rechts, lachend met zijn ploeggenoten op de training. © Pro Shots

Lijstje bondscoach

De Zuid-Amerikaan slaakte een zucht van verlichting toen onlangs de selectie voor de oefen­duels van Uruguay bekend werd gemaakt. Hij prijkt nog gewoon op het lijstje van bondscoach Oscar Tabárez en maakt zich na volgende week op voor een trip naar zijn thuisland. ,,Natuurlijk schoot het wel eens door mijn hoofd dat ik meer moest spelen om in beeld te blijven. Ik zou het WK echt voor geen goud willen missen. Het enige wat ik kon doen was op het trainingsveld mezelf laten zien om weer een kans af te dwingen."