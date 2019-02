Pereiro zet voor het vierde jaar achter elkaar ‘dubbele cijfers’ op het bord

Video Van Bommel: Lozano ‘op voetbal gewisseld’

16 februari Mark van Bommel greep tijdens sc Heerenveen - PSV in de rust in en haalde Hirving Lozano van het veld. De Mexicaan oogde niet gelukkig in zijn acties, was soms te solistisch aan het werk en het rendement was nihil. ,,Hij is op voetbal gewisseld”, zo verklaarde Van Bommel, die op meer had gehoopt.