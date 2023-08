Peter Bosz vindt dat zijn PSV'ers ‘ballen’ moeten tonen in De Kuip: ‘Ik heb nu al een goed gevoel over dit seizoen’

INTERVIEWPSV heeft het vaak lastig in de Rotterdamse Kuip en ontmoet vrijdagavond een Feyenoord dat ogenschijnlijk ook nog bulkt van het zelfvertrouwen. De kampioensformatie van Arne Slot is op voorhand voor velen de favoriet in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, iets waar PSV-coach Peter Bosz woensdag in een persconferentie geen mening over gaf.