Peter Bosz ziet op de training geen geklaag en gezeur bij PSV: ‘Ik was nieuwsgierig naar Babadi’

Voor René en Willy van de Kerkhof is er eeuwige roem in het Philips Stadion, net als voor deze vijftien andere PSV'ers

René en Willy van de Kerkhof worden zondag opgenomen in de zogeheten ‘Walk of Fame’ in het Philips Stadion. Sinds vorig jaar liggen er tegels met voet- en handafdrukken van prominente PSV’ers bij de Oost-tribune in de thuishaven van PSV, een actie van sponsorpartner Energiedirect.nl.